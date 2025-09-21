JEP 2025 QUARTIER MAULÉON VIDE GRENIER & JEUX DE PISTE Castelnaudary

JEP 2025 QUARTIER MAULÉON VIDE GRENIER & JEUX DE PISTE Castelnaudary dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 QUARTIER MAULÉON VIDE GRENIER & JEUX DE PISTE

Rue Mauléon Castelnaudary Aude

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Après le succès de l’an dernier, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition du vide grenier du quartier Mauléon, en même temps que les Journées du Patrimoine.

Au programme

– un grand vide grenier pour vendre et acheter à petit prix

(Exposant 5 euros pour les 3 mètres),

– deux jeux de piste pour (re)découvrir le patrimoine historique et vivant du quartier !

Rue Mauléon Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 98 03 le4tiers@gmail.com

English :

Following on from last year’s success, we look forward to seeing you again at the Mauléon district garage sale, to coincide with the Journées du Patrimoine (Heritage Days).

On the program:

– a huge garage sale to buy and sell at low prices

(Exhibitors: 5 euros for 3 meters),

– two treasure hunts to (re)discover the neighborhood’s historical and living heritage!

German :

Nach dem Erfolg im letzten Jahr freuen wir uns auf eine Neuauflage des Flohmarkts im Viertel Mauléon, der gleichzeitig mit den Tagen des Kulturerbes stattfindet.

Auf dem Programm stehen

– ein großer Flohmarkt, auf dem Sie zu kleinen Preisen verkaufen und kaufen können

(Aussteller: 5 Euro für 3 Meter),

– zwei Schnitzeljagden, um das historische und lebendige Erbe des Viertels (wieder) zu entdecken!

Italiano :

Dopo il successo dell’anno scorso, vi aspettiamo anche quest’anno alla vendita di garage nel quartiere di Mauléon, in concomitanza con le Giornate del Patrimonio.

In programma:

– un grande mercatino dell’usato per comprare e vendere a prezzi bassi

(Espositori: 5 euro per 3 metri),

– due cacce al tesoro per (ri)scoprire il patrimonio storico e vivente del quartiere!

Espanol :

Tras el éxito del año pasado, esperamos verle de nuevo en la venta de garaje de este año en el barrio de Mauléon, coincidiendo con las Jornadas del Patrimonio.

En el programa:

– un gran mercadillo para comprar y vender a bajo precio

(Expositores: 5 euros por 3 metros),

– dos búsquedas del tesoro para (re)descubrir el patrimonio histórico y vivo del barrio

