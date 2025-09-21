JEP 2025 RANDONNÉE ET EXPOSITION AU VILLARET Brousses-et-Villaret

JEP 2025 RANDONNÉE ET EXPOSITION AU VILLARET Brousses-et-Villaret dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 RANDONNÉE ET EXPOSITION AU VILLARET

Brousses-et-Villaret Aude

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’association Brousses-et-Villaret Sauvegarde du patrimoine vous propose un programme spécial pour les Journées Européeens du Patrimoine

À 9 h,nous vous guiderons pour une randonnée (durée 3h) à la découverte des chaos spectaculaires de la commune avec ses rivières et ses arbres aux essences variées ainsi que ses capitelles, anciens chemins, carrière de granite.

Puis tout au long de la journée, vous pourrez visiter notre exposition à l’église et sur le parvis à Villaret où nous avons rassemblé des objets du patrimoine religieux, du quotidien des paysans et d’anciennes photographies de la commune.

Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 6 19 46 06 71

English :

The association Brousses-et-Villaret Sauvegarde du patrimoine offers a special program for the European Heritage Days:

At 9 a.m., we’ll lead you on a 3-hour hike to discover the spectacular chaos of the commune, with its rivers and trees of various species, as well as its capitelles, ancient paths and granite quarry.

Then, throughout the day, you’ll be able to visit our exhibition in the church and on the forecourt at Villaret, where we’ve brought together objects from our religious heritage, everyday farming life and old photographs of the commune.

German :

Der Verein Brousses-et-Villaret Sauvegarde du patrimoine bietet Ihnen ein spezielles Programm für die Europäischen Tage des Kulturerbes an:

Um 9 Uhr führen wir Sie auf eine Wanderung (Dauer: 3 Stunden), bei der Sie die spektakuläre Landschaft der Gemeinde mit ihren Flüssen, Bäumen, Kapitellen, alten Wegen und Granitsteinbrüchen entdecken können.

Den ganzen Tag über können Sie unsere Ausstellung in der Kirche und auf dem Vorplatz in Villaret besichtigen, wo wir Gegenstände aus dem religiösen Erbe, dem Alltag der Bauern und alte Fotografien der Gemeinde gesammelt haben.

Italiano :

L’associazione Brousses-et-Villaret Sauvegarde du patrimoine propone un programma speciale per le Giornate europee del patrimonio:

Alle 9 del mattino, vi condurremo in una passeggiata di 3 ore per scoprire lo spettacolare paesaggio del comune, con i suoi fiumi e gli alberi di varie specie, nonché le sue capitelle, gli antichi sentieri e la cava di granito.

Poi, per tutta la giornata, potrete visitare la nostra mostra nella chiesa e sul piazzale di Villaret, dove abbiamo riunito oggetti del nostro patrimonio religioso, della vita quotidiana in campagna e vecchie fotografie del villaggio.

Espanol :

La asociación Brousses-et-Villaret Sauvegarde du patrimoine ofrece un programa especial para las Jornadas Europeas del Patrimonio:

A las 9 de la mañana, le guiaremos en un paseo de 3 horas para descubrir el espectacular paisaje del municipio, con sus ríos y árboles de diversas especies, así como sus capiteles, caminos antiguos y cantera de granito.

Después, a lo largo del día, podrá visitar nuestra exposición en la iglesia y en el patio de Villaret, donde hemos reunido objetos de nuestro patrimonio religioso, de la vida cotidiana en el campo y fotografías antiguas del pueblo.

