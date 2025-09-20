JEP 2025 RANDONNÉE SUR LE SENTIER DE VENTENAC Fitou

JEP 2025 RANDONNÉE SUR LE SENTIER DE VENTENAC Fitou samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 RANDONNÉE SUR LE SENTIER DE VENTENAC

Fitou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une sortie randonnée vers le Pla de Ventenac et la Combe de Remiols.

Rendez-vous au Col du pré (Col del Prat) à 9h, repas tiré du sac pour le midi.

L’église et la chapelle seront ouvertes au public.

.

Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 30 65 66 24

English :

On the occasion of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), we propose a hiking outing to the Pla de Ventenac and the Combe de Remiols.

Meet at Col du pré (Col del Prat) at 9 a.m., with a packed lunch.

The church and chapel will be open to the public.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes schlagen wir Ihnen einen Wanderausflug zum Pla de Ventenac und zur Combe de Remiols vor.

Wir treffen uns um 9 Uhr am Col du pré (Col del Prat) und essen mittags aus dem Rucksack.

Die Kirche und die Kapelle werden für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Italiano :

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, proponiamo un’escursione a piedi al Pla de Ventenac e alla Combe de Remiols.

Appuntamento al Col du Pré (Col del Prat) alle 9.00, con pranzo al sacco per il pomeriggio.

La chiesa e la cappella saranno aperte al pubblico.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le proponemos una excursión al Pla de Ventenac y a la Combe de Remiols.

Nos reuniremos en el Col du Pré (Col del Prat) a las 9 de la mañana, con un almuerzo para llevar para la tarde.

La iglesia y la capilla estarán abiertas al público.

L’événement JEP 2025 RANDONNÉE SUR LE SENTIER DE VENTENAC Fitou a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières & Salanque