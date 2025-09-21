JEP 2025 RENNES LE CHÂTEAU Rennes-le-Château

Rennes-le-Château Aude

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le domaine de l’Abbé Saunière vous invite à vivre un week-end unique placé sous le signe de la création artistique, de la musique et de la découverte du patrimoine.

Des artistes peintres et dessinateurs investiront les lieux emblématiques du village pour créer en direct, inspirés par le charme et l’histoire du site le tout dans une ambiance musicale.

Le public pourra circuler librement, observer les œuvres en cours de réalisation et échanger avec les artistes.

Visites du domaine de l’Abbé Saunière

Visite guidée (une par jour horaire à confirmer) 6 €

Visite libre avec tablette interactive 6 €

Tarif préférentiel dans le cadre des Journées du Patrimoine 5 €

Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 4 68 31 38 85 tourisme.rlc@orange.fr

English :

For the European Heritage Days, the Domaine de l’Abbé Saunière invites you to enjoy a unique weekend of artistic creation, music and heritage discovery.

Painters and draughtsmen will take over the village?s emblematic sites to create live works, inspired by the site?s charm and history, all in a musical atmosphere.

The public will be able to circulate freely, observe the works in progress and chat with the artists.

Tours of the Abbé Saunière estate

Guided tour (one per day schedule to be confirmed): 6 ?

Self-guided tour with interactive tablet: 6?

Special rate for Heritage Days: 5 ?

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals lädt Sie die Domaine de l’Abbé Saunière zu einem einzigartigen Wochenende ein, das ganz im Zeichen der Kunst, der Musik und der Entdeckung des Kulturerbes steht.

Maler und Zeichner werden die symbolträchtigen Orte des Dorfes besetzen, um live zu kreieren, inspiriert durch den Charme und die Geschichte des Ortes, und das alles in einer musikalischen Atmosphäre.

Das Publikum kann sich frei bewegen, die entstehenden Werke betrachten und mit den Künstlern diskutieren.

Besichtigung der Domaine de l’Abbé Saunière

Geführte Besichtigung (eine pro Tag ? Uhrzeit noch zu bestätigen): 6 ?

Freie Besichtigung mit interaktivem Tablet: 6 ?

Vorzugstarif im Rahmen der Tage des Kulturerbes: 5 ?

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Domaine de l’Abbé Saunière vi invita a vivere un fine settimana unico di creazione artistica, musica e scoperta del patrimonio.

Pittori e disegnatori si avvicenderanno nei luoghi più emblematici del villaggio per creare opere dal vivo, ispirate al fascino e alla storia del sito, il tutto in un’atmosfera musicale.

Il pubblico potrà muoversi liberamente, osservare le opere in corso e chiacchierare con gli artisti.

Visite alla tenuta dell’Abbé Saunière:

Visita guidata (una al giorno, orari da confermare): 6 ?

Visita autogestita con tablet interattivo: 6 ?

Tariffa speciale per le Giornate del Patrimonio: 5 ?

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Domaine de l’Abbé Saunière le invita a disfrutar de un fin de semana único de creación artística, música y descubrimiento del patrimonio.

Pintores y dibujantes tomarán los lugares más emblemáticos del pueblo para crear en directo obras inspiradas en el encanto y la historia del lugar, todo ello en un ambiente musical.

El público podrá circular libremente, observar las obras en curso y charlar con los artistas.

Visitas a la finca del Abbé Saunière

Visita guiada (una por día, horarios por confirmar): 6 €

Visita autoguiada con tableta interactiva: 6 €

Tarifa especial para las Jornadas del Patrimonio: 5 ?

