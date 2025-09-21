JEP 2025 RUE DES ARTS Gruissan

JEP 2025 RUE DES ARTS Gruissan dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 RUE DES ARTS

Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Le temps d’une journée, l’art est partout dans la rue. Au programme, des expos, des spectacles, des concerts, des ateliers. Une façon sympa de prolonger l’été sans retenue autour de la convivialité occitane…

Journée, village

LA RUE DES ARTS

• Rue des Arts, 10h-19h, les artistes s’exposent

• Le comptoir des rêves, 10h 18h, Place Gibert

L’atypique équipage de pirates du Rhum arrangé mouille à Gruissan. Arnaques en tout genre, facéties diverses et variées, abordages et même cambriolages, ces forbans ont plus d’un tour dans leur sac !

• Déambulation les Mandadors , 10h30, 14h & 15h30, rues du village

Il y a longtemps, l’esprit de la nature veillait sur le monde. Des créatures immenses peuplaient les forêts. Hommes et animaux vivaient en harmonie. Les siècles passèrent et l’équilibre se fragilisa. Les rares créatures restantes se concentrèrent au cœur des forêts les plus denses…

• Déambulation l’autolaveuse par Phil armo le pianiste, 11h30 12h30 / 14h 15h & 17h 18h, rues du village

Une autolaveuse industrielle, illuminée de leds, en scène ambulante équipée d’un clavier piano arrangeur de dernière génération et d’une sonorisation au son clair et profond.

• Le Réveil Gruissanais en déambulation dans les rues du village, 12h

• Le Roi Carnaval et la Vieille Carême, 16h, place Gibert spectacle proposé par Théâtre des origines

• Concert guitare / voix Indiana CARSIN 17h30, place Gibert

• Concert Présente Voy’elles, 18h, église de Gruissan. Proposé par Trob’Art Production

Sept femmes, unies depuis plus de vingt ans par leurs voix et leurs cœurs, nous embraquent avec elles sur les routes du monde, traversant les conditions et les paroles étrangères en polyphonie, pour communiquer avec la douceur et bonne humeur le plaisir d’être ensemble, de chanter et de cheminer un moment côte à Côte en compagnie du Public

Entrée 10€ et 8€ Billetterie sur place.

LES ATELIERS

Journée, Parvis de la Mairie

Inscription sur place (places limitées)

• Atelier fabrication de façade par Valérie le Failler 10h-11h30 & 14h-15h30 à partir de 7 ans

• Atelier par Myriam RIOLS

– 10h 11h30 Création d’un musée maritime de Gruissan et de ses créatures marines imaginaires. Techniques de dessins, découpage, collage Intergénérationnel.

– 14h 15h30 Création d’un monument miniature reflétant le patrimoine de Gruissan. Réflexion, dessin projet et réalisation modelage familial (à partir de 5 ans accompagné d’un adulte)

.

Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 21 21 espaceartcontemporain@ville-gruissan.fr

English :

European Heritage Days 2025

For one day, art is everywhere in the street. The program includes exhibitions, shows, concerts and workshops. A fun way to extend the summer in a convivial Occitan atmosphere?

Day, village

LA RUE DES ARTS

rue des Arts, 10am-7pm, artists on show

le comptoir des rêves, 10am-6pm, Place Gibert

The atypical crew of Rhum arrangé pirates anchor in Gruissan. Tricks of all kinds, various pranks, boardings and even burglaries, these forbardians have more than one trick up their sleeve!

les Mandadors » strolling show, 10.30am, 2pm & 3.30pm, village streets:

Long ago, the spirit of nature watched over the world. Immense creatures populated the forests. Men and animals lived in harmony. Centuries passed, and the balance became fragile. The few remaining creatures concentrated in the heart of the densest forests?

strolling « the scrubber-drier » by Phil armo the pianist, 11.30am 12.30pm / 2pm 3pm & 5pm 6pm, village streets

An industrial scrubber-drier, illuminated by LEDs, as a mobile stage equipped with a state-of-the-art keyboard piano arranger and a deep, clear sound system.

le Réveil Gruissanais strolls the village streets, 12 noon

le Roi Carnaval et la Vieille Carême, 4pm, Place Gibert: show presented by « Théâtre des origines »

? 5:30pm, Place Gibert, Indiana CARSIN guitar/vocal concert

concert Présente Voy?elles, 18h, église de Gruissan. Proposed by Trob?Art Production

Seven women, united for over twenty years by their voices and their hearts, take us with them on the roads of the world, crossing conditions and foreign words in polyphony, to communicate with gentleness and good humor the pleasure of being together, of singing and of walking for a moment side by side in the company of the Public

Admission 10? and 8? Tickets available on site.

WORKSHOPS

All day, Parvis de la Mairie

On-site registration (places limited)

? facade-making workshop by Valérie le Failler 10h-11h30 & 14h-15h30 from 7 years old

? workshop by Myriam RIOLS

– 10h 11h30 Create a maritime museum of Gruissan and its imaginary sea creatures. Drawing, cutting and collage techniques ? Intergenerational.

– 14h 15h30 Creation of a miniature monument reflecting Gruissan’s heritage. Brainstorming, design and modeling ? family (5 years and over, accompanied by an adult)

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Einen Tag lang ist die Kunst überall auf der Straße zu sehen. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte und Workshops. Eine nette Art, den Sommer mit okzitanischer Gastfreundschaft zu verlängern?

Tag, Dorf

DIE STRASSE DER KÜNSTE

rue des Arts, 10-19 Uhr, Künstler stellen sich aus

? Le comptoir des rêves, 10h 18h, Place Gibert

Die atypische Piratencrew des arrangierten Rums ankert in Gruissan. Diese Piraten haben mehr als nur einen Trick auf Lager: Betrügereien aller Art, verschiedene Arten von Schabernack, Entern und sogar Einbrüche!

wanderung « Les Mandadors », 10:30, 14 & 15:30 Uhr, Dorfstraßen:

Vor langer Zeit wachte der Geist der Natur über die Welt. Riesige Kreaturen bevölkerten die Wälder. Menschen und Tiere lebten in Harmonie. Die Jahrhunderte vergingen und das Gleichgewicht wurde brüchig. Die wenigen verbliebenen Kreaturen konzentrierten sich in den dichtesten Wäldern

wanderung « Die Scheuersaugmaschine » von Phil armo, dem Pianisten, 11:30 12:30 Uhr / 14 15 Uhr & 17 18 Uhr, Dorfstraßen

Ein industrieller Schrubber, der mit LEDs beleuchtet wird, wird zu einer wandelnden Bühne, die mit einem Piano-Keyboard der neuesten Generation und einer Beschallungsanlage mit klarem, tiefem Klang ausgestattet ist.

? der Réveil Gruissanais auf einem Spaziergang durch die Straßen des Dorfes, 12h

le Roi Carnaval et la Vieille Carême, 16 Uhr, Place Gibert: Aufführung von « Théâtre des origines »

gitarren- und Gesangskonzert Indiana CARSIN 17.30 Uhr, Place Gibert

konzert Présente Voy?elles, 18 Uhr, Kirche von Gruissan. Vorgeschlagen von Trob?Art Production

Sieben Frauen, die seit mehr als zwanzig Jahren durch ihre Stimmen und Herzen vereint sind, nehmen uns mit auf die Reise durch die Welt, durchqueren die Bedingungen und fremde Worte in Polyphonie, um mit Sanftheit und guter Laune das Vergnügen zu vermitteln, zusammen zu sein, zu singen und einen Moment lang Seite an Seite mit dem Publikum zu wandern

Eintritt 10? und 8? Kartenverkauf vor Ort.

DIE WORKSHOPS

Tag, Vorplatz des Rathauses

Anmeldung vor Ort (begrenzte Plätze)

? ein Workshop zur Herstellung einer Fassade von Valérie le Failler 10h-11h30 & 14h-15h30 ab 7 Jahren

? workshop von Myriam RIOLS

– 10h 11h30 Erstellen eines maritimen Museums von Gruissan und seiner imaginären Meereskreaturen. Zeichentechniken, Decoupage, Collage ? Für alle Generationen geeignet.

– 14h 15h30 Schaffung eines Miniaturdenkmals, das das Erbe Gruissans widerspiegelt. Reflexion, Projektzeichnung und modellierende Umsetzung ? familienfreundlich (ab 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen)

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Per un giorno, l’arte è ovunque in strada. Il programma comprende mostre, spettacoli, concerti e laboratori. È un ottimo modo per prolungare l’estate in modo conviviale e occitano?

Giorno, villaggio

LA RUE DES ARTS

rue des Arts, 10.00-19.00, artisti in mostra

le comptoir des rêves, 10.00-18.00, Place Gibert:

L’atipica ciurma di pirati del rum getta l’ancora a Gruissan. Trucchi di ogni tipo, scherzi vari, abbordaggi e persino furti, questi pirati hanno più di un asso nella manica!

spettacolo ambulante « Les Mandadors », ore 10.30, 14.00 e 15.30, strade del villaggio:

Molto tempo fa, lo spirito della natura vegliava sul mondo. Immense creature popolavano le foreste. Uomini e animali vivevano in armonia. I secoli passarono e l’equilibrio divenne fragile. Le poche creature rimaste si concentrarono nel cuore delle foreste più dense?

the Scrubber-Driver » a cura di Phil armo il pianista, 11.30-12.30 / 14.00-15.00 e 17.00-18.00, vie del paese

Una lavasciuga industriale, illuminata da LED, come palcoscenico mobile dotato di un arrangiatore per pianoforte a tastiera di ultima generazione e di un sistema di amplificazione dal suono chiaro e profondo.

il Réveil Gruissanais per le strade del villaggio, alle 12.00

le Roi Carnaval et la Vieille Carême, ore 16.00, Place Gibert: spettacolo del « Théâtre des origines »

ore 17.30, Place Gibert, concerto di chitarra e voce di Indiana CARSIN

concerto di Présente Voy?elles, ore 18.00, chiesa di Gruissan. Presentato da Trob?Art Production

Sette donne, unite da oltre vent’anni dalle loro voci e dai loro cuori, ci portano con loro sulle strade del mondo, attraversando condizioni e parole straniere in polifonia, per comunicare con dolcezza e buon umore il piacere di stare insieme, di cantare e di camminare per un momento fianco a fianco in compagnia del Pubblico

Ingresso 10? e 8? Biglietti disponibili in loco.

I LABORATORI

Tutto il giorno, Parvis de la Mairie

Registrazione in loco (i posti sono limitati)

laboratorio di creazione di facciate a cura di Valérie le Failler 10.00-11.30 e 14.00-15.30 a partire da 7 anni

laboratorio di Myriam RIOLS:

– 10.00 11.30 Creazione di un museo marittimo di Gruissan e delle sue creature marine immaginarie. Tecniche di disegno, taglio e collage? Intergenerazionale.

– 14.00 15.30 Creazione di un monumento in miniatura che riflette il patrimonio di Gruissan. Riflessione, disegno di progetto e modellazione? Famiglia (a partire da 5 anni accompagnati da un adulto)

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Por un día, el arte está en todas partes, en la calle. El programa incluye exposiciones, espectáculos, conciertos y talleres. Una buena manera de prolongar el verano en un ambiente occitano..

Día, pueblo

LA RUE DES ARTS

rue des Arts, de 10:00 a 19:00 h, exposición de artistas

le comptoir des rêves, de 10.00 a 18.00 h, plaza Gibert:

La atípica tripulación de piratas del ron ancla en Gruissan. Trucos de todo tipo, bromas varias, abordajes e incluso robos, ¡estos piratas tienen más de un as en la manga!

espectáculo ambulante « Les Mandadors », 10.30 h, 14.00 h y 15.30 h, calles del pueblo:

Hace mucho tiempo, el espíritu de la naturaleza vigilaba el mundo. Inmensas criaturas poblaban los bosques. Hombres y animales vivían en armonía. Pasaron los siglos y el equilibrio se volvió frágil. Las pocas criaturas que quedaban se concentraron en el corazón de los bosques más densos..

la fregadora » por Phil armo el pianista, 11.30 12.30 / 14.00 15.00 y 17.00 18.00, calles del pueblo

Una fregadora industrial, iluminada por leds, como escenario itinerante equipado con un teclado-piano arreglista de última generación y un sistema de sonido claro y profundo.

? el Réveil Gruissanais en las calles del pueblo, 12 h

le Roi Carnaval et la Vieille Carême, 16.00 h, plaza Gibert: espectáculo del « Théâtre des origines »

? 17.30 h, plaza Gibert, concierto de guitarra y voz de Indiana CARSIN

concierto de Présente Voy?elles, 18:00 h, iglesia de Gruissan. Presentado por Trob?Art Production

Siete mujeres, unidas desde hace más de veinte años por sus voces y sus corazones, nos llevan con ellas por los caminos del mundo, atravesando condiciones y palabras extranjeras en polifonía, para comunicarnos con dulzura y buen humor el placer de estar juntas, de cantar y de caminar por un momento codo con codo en compañía del Público

Entrada 10? y 8? Entradas disponibles in situ.

LOS TALLERES

Todo el día, Parvis de la Mairie

Inscripción in situ (plazas limitadas)

? Taller de creación de caretas por Valérie le Failler de 10.00 a 11.30 h y de 14.00 a 15.30 h a partir de 7 años

? taller de Myriam RIOLS

– 10h 11h30 Creación de un museo marítimo de Gruissan y sus criaturas marinas imaginarias. Técnicas de dibujo, recorte y collage ? Intergeneracional.

– 14 15h30 Creación de un monumento en miniatura que refleje el patrimonio de Gruissan. Lluvia de ideas, dibujo de proyectos y modelado ? familiar (a partir de 5 años acompañados de un adulto)

