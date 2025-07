JEP 2025 SAINT-MICHEL DE LANÈS Saint-Michel-de-Lanès

JEP 2025 SAINT-MICHEL DE LANÈS Saint-Michel-de-Lanès samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 SAINT-MICHEL DE LANÈS

Place de la Mairie Saint-Michel-de-Lanès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association des Amis de l’orgue de Saint-Michel de Lanès vous propose une visite commentée de l’historien de l’art Henri Pradalier, du village fleuri (primé) et de l’église classées, ses remarquables peintures murales et son orgue rénové en 2023. L’après-midi se terminera sur un concert de musique classique et de musique du monde à l’église des Tréteaux de Régambert.

Participation libre.

Place de la Mairie Saint-Michel-de-Lanès 11410 Aude Occitanie +33 6 60 30 74 15 stmicheldelanes.orgue@gmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Association des Amis de l’orgue de Saint-Michel de Lanès (Friends of the Saint-Michel de Lanès organ) invites you to take a guided tour, led by art historian Henri Pradalier, of the award-winning village in bloom and the listed church, its remarkable murals and its organ, which will be renovated in 2023. The afternoon will conclude with a concert of classical and world music at the Tréteaux de Régambert church.

Free admission.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Association des Amis de l’orgue de Saint-Michel de Lanès eine vom Kunsthistoriker Henri Pradalier kommentierte Führung durch das (preisgekrönte) Blumendorf und die denkmalgeschützte Kirche, ihre bemerkenswerten Wandmalereien und die 2023 renovierte Orgel an. Der Nachmittag endet mit einem Konzert mit klassischer Musik und Weltmusik in der Kirche der Tréteaux de Régambert.

Teilnahme frei.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Association des Amis de l’orgue de Saint-Michel de Lanès propone una visita guidata dallo storico dell’arte Henri Pradalier al villaggio fiorito e alla chiesa tutelata, con i suoi notevoli dipinti murali e il suo organo, rinnovato nel 2023. Il pomeriggio si concluderà con un concerto di musica classica e mondiale nella chiesa di Tréteaux de Régambert.

Ingresso libero.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Association des Amis de l’orgue de Saint-Michel de Lanès ofrece una visita guiada por el historiador del arte Henri Pradalier al galardonado pueblo en flor y a la iglesia catalogada, sus notables murales y su órgano, renovado en 2023. La tarde terminará con un concierto de música clásica y del mundo en la iglesia de Tréteaux de Régambert.

Entrada gratuita.

