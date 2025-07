JEP 2025 Saint-Pont fête le patrimoine ! JEP 2025 Saint-Pont fête le patrimoine ! Saint-Pont

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre de l’église et du château tout le week-end. Exposition photos et échanges avec le photographe François Ribeyre le 20 septembre, à 18h30 à la salle polyvalente.

JEP 2025 Saint-Pont fête le patrimoine ! 8 rue des Morelles Saint-Pont 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 52 02 mairie.saint-pont@wanadoo.fr

English :

Free admission to the church and château all weekend. Photo exhibition and discussion with photographer François Ribeyre on September 20, 6.30pm at the Salle Polyvalente.

German :

Freie Besichtigung der Kirche und des Schlosses das ganze Wochenende über. Fotoausstellung und Austausch mit dem Fotografen François Ribeyre am 20. September, um 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Ingresso gratuito alla chiesa e al castello per tutto il fine settimana. Mostra fotografica e discussione con il fotografo François Ribeyre il 20 settembre alle 18.30 nella Salle Polyvalente.

Espanol :

Entrada gratuita a la iglesia y al castillo durante todo el fin de semana. Exposición fotográfica y coloquio con el fotógrafo François Ribeyre el 20 de septiembre a las 18:30 en la Sala Polivalente.

