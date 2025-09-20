JEP 2025 Shakers « l’Art en direct » Résidence d’artistes Shakers Montluçon

JEP 2025 Shakers « l’Art en direct »

Résidence d’artistes Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Immersion aux cœur des ateliers d’artistes où se côtoient différents univers

Résidence d’artistes Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87 bisson@shakers.fr

English :

Immersion in the heart of artists’ studios, where different worlds come together

German :

Einblicke in die Ateliers von Künstlern, in denen verschiedene Welten aufeinandertreffen

Italiano :

Un’immersione nel cuore degli studi degli artisti, dove si incontrano mondi diversi

Espanol :

Inmersión en el corazón de los talleres de artistas, donde confluyen mundos diferentes

