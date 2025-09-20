JEP 2025 Site Saint-Louis Saintes
JEP 2025 Site Saint-Louis Saintes samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Site Saint-Louis
Site Saint Louis Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Le site Saint-Louis au coeur de l’histoire des Saintais et de nombreux projets en devenir, se découvre à travers une exposition et une visite guidée durant les journées du patrimoine.
Site Saint Louis Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 50 86 46 collegialegca@gmail.com
English :
The Saint-Louis site, at the heart of Saint-Sauveur’s history and many future projects, is the setting for an exhibition and guided tour during Heritage Days.
German :
Der Standort Saint-Louis im Herzen der Geschichte der Einwohner von Saintais und zahlreicher Projekte, die sich im Entstehen befinden, kann während der Tage des Kulturerbes durch eine Ausstellung und eine Führung entdeckt werden.
Italiano :
Il sito di Saint-Louis, al centro della storia degli abitanti di Saint-Sauveur e di numerosi progetti in cantiere, può essere scoperto attraverso una mostra e una visita guidata durante le Giornate del Patrimonio.
Espanol :
El yacimiento de Saint-Louis, en el corazón de la historia del pueblo de Saint-Sauveur y de varios proyectos en curso, podrá descubrirse a través de una exposición y una visita guiada durante las Jornadas del Patrimonio.
