JEP 2025 Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961 Le Geyser Bellerive-sur-Allier
JEP 2025 Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961 Le Geyser Bellerive-sur-Allier samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961
Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Deux expositions de photographies
– Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et
– Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961
.
Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicalelaique03700@gmail.com
English :
Two photo exhibitions
– « Memories of the Couarde-sur-Mer colony in the 1960s » and
– « Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961 »
German :
Zwei Ausstellungen von Fotografien
– « Erinnerungen an die Kolonie in La Couarde-sur-Mer in den 1960er Jahren » und
– « Bilder von Bellerive während der Einweihungen und Feierlichkeiten am 25. Juni 1961 »
Italiano :
Due mostre fotografiche
– « Ricordi della colonia di La Couarde-sur-Mer negli anni ’60 » e
– « Immagini di Bellerive durante le inaugurazioni e i festeggiamenti del 25 giugno 1961 »
Espanol :
Dos exposiciones fotográficas
– « Recuerdos de la colonia de La Couarde-sur-Mer en los años 60 » e
– « Imágenes de Bellerive durante las inauguraciones y fiestas del 25 de junio de 1961 »
L’événement JEP 2025 Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961 Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-08-06 par Vichy Destinations