JEP 2025 Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961 Le Geyser Bellerive-sur-Allier

JEP 2025 Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961

Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Deux expositions de photographies

– Souvenirs de la colonie de la Couarde-sur-Mer dans les années 1960 et

– Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961

Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicalelaique03700@gmail.com

English :

Two photo exhibitions

– « Memories of the Couarde-sur-Mer colony in the 1960s » and

– « Images de Bellerive lors des inaugurations et festivités du 25 juin 1961 »

German :

Zwei Ausstellungen von Fotografien

– « Erinnerungen an die Kolonie in La Couarde-sur-Mer in den 1960er Jahren » und

– « Bilder von Bellerive während der Einweihungen und Feierlichkeiten am 25. Juni 1961 »

Italiano :

Due mostre fotografiche

– « Ricordi della colonia di La Couarde-sur-Mer negli anni ’60 » e

– « Immagini di Bellerive durante le inaugurazioni e i festeggiamenti del 25 giugno 1961 »

Espanol :

Dos exposiciones fotográficas

– « Recuerdos de la colonia de La Couarde-sur-Mer en los años 60 » e

– « Imágenes de Bellerive durante las inauguraciones y fiestas del 25 de junio de 1961 »

