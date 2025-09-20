JEP 2025 SPECTACLE AUTOUR DES LAVANDIÈRES Catllar

JEP 2025 SPECTACLE AUTOUR DES LAVANDIÈRES Catllar samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 SPECTACLE AUTOUR DES LAVANDIÈRES

Rue de la Coume Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

L’association Les Amics de Catllà vous propose une spectacle animé par Rosa Vendrell autour des lavoirs et des lavandières.

Rendez-vous le samedi 20 septembre, à 14h, au lavoir de Catllar pour profiter de ce spectacle unique.

.

Rue de la Coume Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie els.amics.de.catlla@gmail.com

English :

The association « Les Amics de Catllà » is offering a show hosted by Rosa Vendrell on the subject of washhouses and washerwomen.

Join us on Saturday September 20, at 2pm, at the Catllar washhouse to enjoy this unique show.

German :

Der Verein « Les Amics de Catllà » bietet Ihnen eine von Rosa Vendrell moderierte Show rund um Waschhäuser und Waschfrauen.

Wir treffen uns am Samstag, den 20. September, um 14 Uhr am Waschhaus von Catllar, um diese einzigartige Show zu genießen.

Italiano :

L’associazione « Les Amics de Catllà » propone uno spettacolo di Rosa Vendrell sui lavatoi e le lavandaie.

Venite a godervi questo spettacolo unico alle 14.00 di sabato 20 settembre presso il lavatoio di Catllar.

Espanol :

La asociación « Les Amics de Catllà » presenta un espectáculo de Rosa Vendrell sobre los lavaderos y las lavanderas.

Ven a disfrutar de este espectáculo único el sábado 20 de septiembre a las 14h en el lavadero de Catllar.

L’événement JEP 2025 SPECTACLE AUTOUR DES LAVANDIÈRES Catllar a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI CONFLENT CANIGO