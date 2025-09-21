JEP 2025 SPECTACLE « CATHARES,LE DESTIN INACHEVÉ » Rue du Vieux Château Calmont

JEP 2025 SPECTACLE « CATHARES,LE DESTIN INACHEVÉ » Rue du Vieux Château Calmont dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 SPECTACLE « CATHARES,LE DESTIN INACHEVÉ »

Rue du Vieux Château AU PIED DES TOURS Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez assister à un spectacle du conteur ariégeois Olivier de Robert sur les cathares.

Au 13e siècle, le Midi de la France fut ravagé par une guerre terrible, destinée à mettre au pas le comte de Toulouse, défenseur des hérétiques cathares. S’ensuivirent les temps noirs de la persécution…

Pour revenir sur cette page d’histoire, le conteur propose un

véritable voyage dans le temps, où le spectateur devient tour à tour paysan, moine, soldat ou proscrit. Ou l’art de conjuguer conte et vérité historique pour faire comprendre un moment essentiel de l’histoire occitane.

Entrée libre. A partir de 12 ans. Au pied des tours de Calmont

(repli à la Halle en cas de mauvais temps)

Sans réservation. .

Rue du Vieux Château AU PIED DES TOURS Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 bibliotheque.calmont@orange.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and enjoy a show about the Cathars by Ariège storyteller Olivier de Robert.

German :

Sehen Sie sich anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals eine Aufführung des Erzählers Olivier de Robert aus der Ariege über die Katharer an.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a godervi lo spettacolo sui Catari del narratore dell’Ariège Olivier de Robert.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a disfrutar de un espectáculo sobre los cátaros a cargo del narrador de Ariège Olivier de Robert.

L’événement JEP 2025 SPECTACLE « CATHARES,LE DESTIN INACHEVÉ » Calmont a été mis à jour le 2025-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE