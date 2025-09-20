JEP 2025 SUNSET PARTY AU CLOS DE LA LOMBARDE Narbonne
JEP 2025 SUNSET PARTY AU CLOS DE LA LOMBARDE Narbonne samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 SUNSET PARTY AU CLOS DE LA LOMBARDE
48 Rue Chanzy Narbonne
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 22:30:00
2025-09-20
Une soirée inédite mêlant patrimoine, musique électro chic et convivialité, dans un site antique exceptionnel mis en lumière pour l’occasion.
Au programme
• DJ live au cœur des vestiges romains
• Ambiance guinguette et espace détente
• Village vigneron 4 terroirs à déguster (6 € = 1 verre collector + 3 dégustations)
• Bières locales & softs par Les Têtes Plates
Côté saveurs
• Viandes grillées façon show culinaire (Bébelle)
• Fruits de mer (L’Hippocampe)
• Desserts de Mr Pâte à choux et fromages de Tiphaine
Infos pratiques
• Pas d’accès aux vestiges, mais vue plongeante garantie
• Paiement dégustations sur place (CB acceptée)
48 Rue Chanzy Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
A unique evening combining heritage, chic electro music and conviviality, in an exceptional ancient site illuminated for the occasion.
On the program
live DJ in the heart of the Roman remains
? guinguette atmosphere and relaxation area
winegrower’s village: 4 terroirs to taste (6 ? = 1 collector’s glass + 3 tastings)
? local beers & softs by Les Têtes Plates
Flavors
culinary show-style grilled meats (Bébelle)
seafood (L?Hippocampe)
desserts by Mr Pâte à choux and cheeses by Tiphaine
Practical info
no access to the remains, but a bird’s-eye view guaranteed
payment for tastings on site (credit card accepted)
German :
Ein neuartiger Abend, der Kulturerbe, schicke Elektromusik und Geselligkeit in einer außergewöhnlichen antiken Stätte, die zu diesem Anlass beleuchtet wird, miteinander verbindet.
Auf dem Programm stehen
live-DJs inmitten der römischen Überreste
guinguette-Atmosphäre und Entspannungsbereich
winzerdorf: 4 Terroirs zur Verkostung (6 ? = 1 Sammlerglas + 3 Verkostungen)
? lokale Biere und Softdrinks von Les Têtes Plates
Geschmackliche Seite
gegrilltes Fleisch in Form einer Kochshow (Bébelle)
meeresfrüchte (L’Hippocampe)
desserts von Mr Pâte à choux und Käse von Tiphaine
Praktische Informationen
? kein Zugang zu den Überresten, aber garantierter Tiefblick
bezahlung der Verkostungen vor Ort (Kreditkarte wird akzeptiert)
Italiano :
Una serata unica che unisce patrimonio, musica elettro chic e convivialità, in un sito antico eccezionale illuminato per l’occasione.
Il programma comprende
dJ dal vivo nel cuore delle vestigia romane
atmosfera da guinguette e area relax
villaggio dei viticoltori: 4 terroir da degustare (6 = 1 bicchiere da collezione + 3 degustazioni)
birre locali e softs a cura di Les Têtes Plates
Lato salato
carni alla griglia in stile show culinario (Bébelle)
frutti di mare (L’Hippocampe)
dessert di Mr Pâte à choux e formaggi di Tiphaine
Informazioni pratiche
non è possibile accedere ai resti, ma la vista dall’alto è garantita
pagamento delle degustazioni in loco (carta di credito accettata)
Espanol :
Una velada única que combina patrimonio, música electrónica chic y convivencia, en un lugar antiguo excepcional iluminado para la ocasión.
El programa incluye
dJs en directo en el corazón de los vestigios romanos
ambiente guinguette y zona de relajación
pueblo de viticultores: 4 terruños para degustar (6€ = 1 copa de coleccionista + 3 degustaciones)
? cervezas locales y softs a cargo de Les Têtes Plates
El lado salado
carnes a la parrilla en estilo show culinario (Bébelle)
marisco (L’Hippocampe)
postres de Mr Pâte à choux y quesos de Tiphaine
Información práctica
no se puede acceder a los vestigios, pero la vista de pájaro está garantizada
pago de las degustaciones in situ (se acepta tarjeta de crédito)
