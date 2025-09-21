JEP 2025 SUR LE PARCOURS DES CAPITELLES Villemoustaussou

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, et à l’invitation de la mairie de Villemoustaussou, les amateurs de randonnée et de patrimoine local ont rendez-vous ce dimanche, à Villemoustaussou, sur le Parcours des Capitelles. Cette balade familiale, accessible aux petits comme aux grands, leur permettra d’explorer ces constructions traditionnelles en pierres sèches, typiques de la région.

Penser à prendre un goûter pour cette sortie !

Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 4 68 11 07 66

English :

As part of the European Heritage Days, and at the invitation of the Villemoustaussou town council, lovers of hiking and local heritage will meet up this Sunday in Villemoustaussou, on the Parcours des Capitelles. This family-friendly walk, accessible to young and old alike, will enable them to explore these traditional dry-stone constructions, typical of the region.

Don’t forget to bring a snack!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes und auf Einladung der Stadtverwaltung von Villemoustaussou treffen sich Wanderfreunde und Liebhaber des lokalen Kulturerbes diesen Sonntag in Villemoustaussou auf dem Parcours des Capitelles. Bei dieser Familienwanderung, die für Groß und Klein geeignet ist, können sie die für die Region typischen traditionellen Bauten aus trockenen Steinen erkunden.

Denken Sie an einen Snack für diesen Ausflug!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e su invito del Comune di Villemoustaussou, gli appassionati di escursionismo e del patrimonio locale si incontreranno questa domenica a Villemoustaussou sul Parcours des Capitelles. Questa passeggiata per famiglie, accessibile a grandi e piccini, permetterà di esplorare queste tradizionali costruzioni in pietra a secco, tipiche della regione.

Non dimenticate di portare con voi uno spuntino!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, y por invitación del Ayuntamiento de Villemoustaussou, los aficionados al senderismo y al patrimonio local se darán cita este domingo en Villemoustaussou, en el Parcours des Capitelles. Este paseo familiar, accesible a grandes y pequeños, permitirá descubrir estas construcciones tradicionales de piedra seca, típicas de la región.

No olvide traer un tentempié

