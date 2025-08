JEP 2025 Sur les traces du château de Solutré Route de la Roche Solutré-Pouilly

JEP 2025 Sur les traces du château de Solutré

samedi 20 septembre 2025.

Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré
Solutré-Pouilly
Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 16:30:00

Fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Connaissez-vous l’existence de la forteresse au sommet de la Roche de Solutré ? Remontez le temps jusqu’au Moyen-Âge pour en découvrir les secrets au cours d’une ascension de la roche, dans l’intimité d’un sentier caché.

À partir de 8 ans, sur inscription.

Prévoir chaussures de randonnée, bouteille d’eau et chapeau.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Inscription obligatoire. .

+33 3 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr

