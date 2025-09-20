JEP 2025 Technicentre Ferrocampus Technicentre Industriel Charentes Périgord Saintes
Au cœur des secrets de la Fabrication Ferroviaire le Technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Saintes, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour découvrir les coulisses de la maintenance des engins TER !
Ferrocampus Technicentre Industriel Charentes Périgord 3 Rue de Lormont Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mediations.patrimoines@ville-saintes.fr
English :
At the heart of the secrets of rail manufacturing: the Technicentre Nouvelle-Aquitaine, Saintes site, exceptionally opens its doors to you to discover behind-the-scenes maintenance of TER machines!
German :
Einblicke in die Geheimnisse der Eisenbahnherstellung: Das Technicentre Nouvelle-Aquitaine, Standort Saintes, öffnet ausnahmsweise seine Türen, um einen Blick hinter die Kulissen der Wartung der TER-Züge zu werfen!
Italiano :
Al centro dei segreti della produzione ferroviaria: il Technicentre Nouvelle-Aquitaine, presso il sito di Saintes, apre eccezionalmente le sue porte per farvi scoprire il dietro le quinte della manutenzione dei treni TER!
Espanol :
En el corazón de los secretos de la fabricación ferroviaria: el Technicentre Nouvelle-Aquitaine, en las instalaciones de Saintes, abre excepcionalmente sus puertas para ofrecerle una mirada entre bastidores al mantenimiento de los trenes TER
