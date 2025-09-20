JEP 2025 Temple protestant Temple protestant Saintes
Temple protestant 2 cours reverseaux Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
A l’occasion des journées du patrimoine, le temple protestant vous ouvre ses portes, en visite libre ou guidée.
Temple protestant 2 cours reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
English :
On the occasion of Heritage Days, the Protestant temple opens its doors to you for guided or self-guided tours.
German :
Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet der protestantische Tempel seine Türen für freie Besichtigungen oder Führungen.
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, la chiesa protestante apre le sue porte al pubblico per visite guidate o autoguidate.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia protestante abre sus puertas al público para visitas guiadas o autoguiadas.
