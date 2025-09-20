JEP 2025 Temple protestant Temple protestant Saintes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, le temple protestant vous ouvre ses portes, en visite libre ou guidée.

Temple protestant 2 cours reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

On the occasion of Heritage Days, the Protestant temple opens its doors to you for guided or self-guided tours.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet der protestantische Tempel seine Türen für freie Besichtigungen oder Führungen.

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la chiesa protestante apre le sue porte al pubblico per visite guidate o autoguidate.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia protestante abre sus puertas al público para visitas guiadas o autoguiadas.

