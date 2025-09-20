JEP 2025 THÉÂTRE « SOUVENIR D’EN FRANCE » Bessan

JEP 2025 THÉÂTRE « SOUVENIR D’EN FRANCE » Bessan samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 THÉÂTRE « SOUVENIR D’EN FRANCE »

14 Rue de la Promenade Bessan Hérault

Pièce de théâtre proposée par La Guilde de Bessan inspirée de témoignages de Bessanais sous l’occupation

Pièce de théâtre librement inspirée de témoignages de la France occupée recueillis auprès de Bessanais

Programme proposé par La Guilde de Bessan.

14 Rue de la Promenade Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 17 29 53 54 laguilde2bessan@yahoo.fr

English :

A play by La Guilde de Bessan, inspired by the testimonies of Bessan residents during the Occupation

German :

Theaterstück, vorgeschlagen von La Guilde de Bessan, inspiriert von Zeugnissen von Bessanern während der Besatzung

Italiano :

Uno spettacolo teatrale messo in scena da La Guilde de Bessan, ispirato alle testimonianze degli abitanti di Bessan durante l’occupazione

Espanol :

Obra de teatro representada por La Guilde de Bessan, inspirada en los testimonios de los habitantes de Bessan durante la Ocupación

L’événement JEP 2025 THÉÂTRE « SOUVENIR D’EN FRANCE » Bessan a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE