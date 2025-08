JEP 2025 « Transports Exceptionnels Duo pour un danseur et une pelleteuse » // Compagnie Beau Geste Cusset

JEP 2025 « Transports Exceptionnels Duo pour un danseur et une pelleteuse » // Compagnie Beau Geste

Place Radoult de Lafosse Cusset Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion de ce week-end patrimonial, direction le centre historique de Cusset pour un spectacle hors du commun. Entre musique classique, bras de fer et corps en mouvement, ce spectacle présentera un dialogue inattendu entre l’homme et la machine.

Place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

On the occasion of this heritage weekend, head to the historic center of Cusset for an extraordinary show. A blend of classical music, arm-wrestling and moving bodies, this show presents an unexpected dialogue between man and machine.

German :

Anlässlich dieses Wochenendes des Kulturerbes geht es ins historische Zentrum von Cusset zu einer außergewöhnlichen Aufführung. Zwischen klassischer Musik, Armdrücken und bewegten Körpern wird diese Show einen unerwarteten Dialog zwischen Mensch und Maschine präsentieren.

Italiano :

Nell’ambito di questo fine settimana all’insegna del patrimonio, recatevi nel centro storico di Cusset per assistere a uno spettacolo straordinario. Un mix di musica classica, braccio di ferro e corpi in movimento, questo spettacolo presenterà un dialogo inaspettato tra uomo e macchina.

Espanol :

Con motivo de este fin de semana dedicado al patrimonio, acuda al centro histórico de Cusset para disfrutar de un espectáculo extraordinario. Mezcla de música clásica, lucha de brazos y cuerpos en movimiento, este espectáculo presentará un diálogo inesperado entre el hombre y la máquina.

