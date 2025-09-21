JEP 2025 TRIOLEZ CONCERT Mas-Saintes-Puelles
JEP 2025 TRIOLEZ CONCERT Mas-Saintes-Puelles dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 TRIOLEZ CONCERT
Rue de la Vierge Mas-Saintes-Puelles Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 18:30:00
fin : 2025-09-21 20:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Le trio triolez explore le patrimoine musical de Bizet, Chostakovitch, Saint-Saens, Morricone, Gardel et bien d’autres pour vous proposer un concert classique le dimanche 21 septembre 2025 à l’église du Mas-Saintes-Puelles dès 18h30. Retrouvez Olga Alefirenka au piano, Francis Tropini à la clarinette et Olga Ducasse au violon. Ce concert vous est proposé par l’association La Piège aux Écrits.
Entrée libre.
.
Rue de la Vierge Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie +33 6 38 81 64 57
English :
The trio triolez explores the musical heritage of Bizet, Shostakovich, Saint-Saens, Morricone, Gardel and many others to bring you a classical concert on Sunday, September 21, 2025 at the Mas-Saintes-Puelles church, starting at 6:30pm. Join Olga Alefirenka on piano, Francis Tropini on clarinet and Olga Ducasse on violin. This concert is presented by the association La Piège aux Écrits.
Free admission.
German :
Das Trio triolez erkundet das musikalische Erbe von Bizet, Schostakowitsch, Saint-Saens, Morricone, Gardel und vielen anderen, um Ihnen am Sonntag, den 21. September 2025 in der Kirche von Le Mas-Saintes-Puelles ab 18.30 Uhr ein klassisches Konzert zu bieten. Es spielen Olga Alefirenka am Klavier, Francis Tropini an der Klarinette und Olga Ducasse an der Violine. Dieses Konzert wird Ihnen von der Vereinigung La Piège aux Écrits angeboten.
Eintritt frei.
Italiano :
Il trio triolez esplora il patrimonio musicale di Bizet, Shostakovich, Saint-Saens, Morricone, Gardel e molti altri per offrirvi un concerto classico domenica 21 settembre 2025 nella chiesa di Mas-Saintes-Puelles dalle 18.30. Si uniranno a Olga Alefirenka al pianoforte, Francis Tropini al clarinetto e Olga Ducasse al violino. Questo concerto è organizzato dall’associazione La Piège aux Écrits.
Ingresso libero.
Espanol :
El trío Triolez explora la herencia musical de Bizet, Shostakovich, Saint-Saens, Morricone, Gardel y muchos otros para ofrecerle un concierto clásico el domingo 21 de septiembre de 2025 en la iglesia de Mas-Saintes-Puelles a partir de las 18:30 h. Con Olga Alefirenka al piano, Francis Tropini al clarinete y Olga Ducasse al violín. Este concierto está organizado por la asociación La Piège aux Écrits.
Entrada gratuita.
L’événement JEP 2025 TRIOLEZ CONCERT Mas-Saintes-Puelles a été mis à jour le 2025-09-12 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois