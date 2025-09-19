JEP 2025- TROUBADOURS ART ENSEMBLE LIGAMS, TROBADORS DINS LA CROSADA Pieusse

JEP 2025- TROUBADOURS ART ENSEMBLE LIGAMS, TROBADORS DINS LA CROSADA Pieusse vendredi 19 septembre 2025.

JEP 2025- TROUBADOURS ART ENSEMBLE LIGAMS, TROBADORS DINS LA CROSADA

Pieusse Aude

Le vendredi 19 septembre 2025 à 20 h 30, le Festival Les Troubadours chantent l’art roman fait une halte au village de Pieusse à l’église Saint-Genest, avec une adaptation sur mesure de du spectacle Lingams du Troubadour Art Ensemble dirigé par Gérard Zuchetto.

Une occasion unique de se laisser emporter par la musique et le chant des Troubadours et des Trobairitz des XIIe et XIIIe siècles et sa rencontre avec le chant du Sacré. Au programme de cette soirée, vous retrouverez les chants de Marcabru, Guiraut Riquier, Jaufre Rudel, Bernart de Ventadorn, Comtessa de Dia, Matfre Ermengaud.

Avec SandraHurtado soprano, Gérard Zuchetto chant, vièle

Antoni Madueño chant, Patrice Villaumé psaltérion

.

Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 6 08 33 56 44

English :

On Friday, September 19, 2025 at 8:30 p.m., the Festival Les Troubadours chantent l’art roman makes a stop in the village of Pieusse at the Eglise Saint-Genest, with a tailor-made adaptation of Lingams by the Troubadour Art Ensemble directed by Gérard Zuchetto.

A unique opportunity to be carried away by the music and song of the Troubadours and Trobairitz of the 12th and 13th centuries, and their encounter with sacred song. The program includes songs by Marcabru, Guiraut Riquier, Jaufre Rudel, Bernart de Ventadorn, Comtessa de Dia and Matfre Ermengaud.

With Sandra Hurtado: soprano, Gérard Zuchetto: vocals, fiddle

Antoni Madueño: vocals, Patrice Villaumé: psaltery

German :

Am Freitag, den 19. September 2025 um 20.30 Uhr macht das Festival Les Troubadours chantent l’art roman einen Zwischenstopp im Dorf Pieusse in der Kirche Saint-Genest mit einer maßgeschneiderten Adaption der Aufführung Lingams des Troubadour Art Ensemble unter der Leitung von Gérard Zuchetto.

Eine einzigartige Gelegenheit, sich von der Musik und dem Gesang der Troubadoure und Trobairitz des 12. und 13. Jahrhunderts und ihrer Begegnung mit dem Gesang des Heiligen mitreißen zu lassen. Auf dem Programm dieses Abends stehen Lieder von Marcabru, Guiraut Riquier, Jaufre Rudel, Bernart de Ventadorn, Comtessa de Dia, Matfre Ermengaud.

Mit: SandraHurtado: Sopran, Gérard Zuchetto: Gesang, Viola

Antoni Madueño: Gesang, Patrice Villaumé: Psalterion

Italiano :

Venerdì 19 settembre 2025 alle 20.30, il Festival Les Troubadours chantent l’art roman farà tappa nel villaggio di Pieusse, presso l’Eglise Saint-Genest, con un adattamento su misura dello spettacolo Lingams dell’Ensemble d’arte trobadorica diretto da Gérard Zuchetto.

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla musica e dal canto dei Trovatori e dei Trobairitz del XII e XIII secolo e dal loro incontro con il canto sacro. Il programma comprende canzoni di Marcabru, Guiraut Riquier, Jaufre Rudel, Bernart de Ventadorn, Comtessa de Dia e Matfre Ermengaud.

Con Sandra Hurtado: soprano, Gérard Zuchetto: voce, violino

Antoni Madueño: voce, Patrice Villaumé: salterio

Espanol :

El viernes 19 de septiembre de 2025 a las 20:30 h, el Festival Les Troubadours chantent l’art roman hará escala en el pueblo de Pieusse, en la iglesia Saint-Genest, con una adaptación a medida del espectáculo Lingams, a cargo del Troubadour Art Ensemble dirigido por Gérard Zuchetto.

Es una ocasión única para dejarse llevar por la música y el canto de los Trovadores y Trobairitz de los siglos XII y XIII y su encuentro con el canto sagrado. El programa incluye canciones de Marcabru, Guiraut Riquier, Jaufre Rudel, Bernart de Ventadorn, Comtessa de Dia y Matfre Ermengaud.

Con Sandra Hurtado: soprano, Gérard Zuchetto: voz, violín

Antoni Madueño: voz, Patrice Villaumé: salterio

