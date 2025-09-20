JEP 2025 Un cimetière et ses illustres Rue Pierre Troubat Montluçon

JEP 2025 Un cimetière et ses illustres Rue Pierre Troubat Montluçon samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Un cimetière et ses illustres

Rue Pierre Troubat Cimetière de l’est Montluçon Allier

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:45:00

2025-09-20

Vous souhaitez en savoir davantage sur les illustres qui reposent au cimetière de l’est de Montluçon grâce à plusieurs anecdotes ?

Suivez-notre guide pour une toute nouvelle visite.

Rue Pierre Troubat Cimetière de l’est Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Would you like to find out more about the illustrious people buried in Montluçon’s eastern cemetery?

Follow our guide for a brand new visit.

German :

Möchten Sie anhand mehrerer Anekdoten mehr über die Berühmtheiten erfahren, die auf dem Ostfriedhof von Montluçon begraben liegen?

Folgen Sie unserem Führer zu einem ganz neuen Besuch.

Italiano :

Volete saperne di più sui personaggi illustri sepolti nel cimitero orientale di Montluçon attraverso una serie di aneddoti?

Seguite la nostra guida per una visita inedita.

Espanol :

¿Le gustaría saber más sobre los personajes ilustres enterrados en el cementerio oriental de Montluçon a través de una serie de anécdotas?

Siga nuestra guía para una visita inédita.

