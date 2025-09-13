JEP 2025 Un plongeon dans l’histoire de l’harmonie municipale créée en 1901 Woignarue

JEP 2025 Un plongeon dans l’histoire de l’harmonie municipale créée en 1901

126 Rue de la Mairie Woignarue Somme

Gratuit

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Un plongeon dans l’histoire de l’harmonie municipale de Woignarue créée en 1901 (archives, illustrations, films, etc.)

Entrée libre et gratuite 0 .

126 Rue de la Mairie Woignarue 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 38 27 40 08

