JEP 2025 : Un quartier du 12e arrondissement – La Vallée de Fécamp La Vallée de Fécamp Paris

Le 12e arrondissement de Paris est né en 1860 par la volonté de Napoléon III d’annexer à des quartiers de l’ancien Paris une partie des communes limitrophes de Bercy et de St Mandé. La Vallée de Fécamp suivait alors le cours du ruisseau de Montreuil. La visite propose une sélection des curiosités historiques et des richesses architecturales secrètes ou monumentales de ce vaste quartier, depuis la gigantesque église du Saint-Esprit, en passant par les habitations bons marché HBM, les vestiges des manufactures, jusqu’aux immeubles Art nouveau.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, partez à la découverte d’un quartier du 12e arrondissement !

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Places limitées

Tout public.

La Vallée de Fécamp Place Felix Eboue 75012 Paris

