JEP 2025 : Une exposition dédiée aux métiers d’arts engagés sur les chantiers des Cathédrales d’Angers et de Paris Hôtel du Département et Préfecture Angers

JEP 2025 : Une exposition dédiée aux métiers d’arts engagés sur les chantiers des Cathédrales d’Angers et de Paris Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine (JEP) attirent des millions de visiteurs autour de sites emblématiques, parfois habituellement fermés au public, et rendent hommage à celles et ceux qui œuvrent à la préservation des richesses patrimoniales de notre territoire. Ces journées constituent un moment privilégié de rencontre, de découverte et de transmission.

Pour cette 42ᵉ édition, la Préfecture de Maine-et-Loire ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi 20 septembre 2025, de 14h00 à 19h00, pour présenter une exposition consacrée aux métiers d’art, de l’architecture et du patrimoine engagés dans les récents travaux de restauration de la cathédrale Saint-Maurice d’Angers, de la construction de sa galerie protectrice, ainsi que des experts locaux mobilisés sur la restauration de Notre-Dame de Paris. Ce rendez-vous réunira artisans, entreprises, institutions et acteurs engagés dans la sauvegarde de ces monuments majeurs du patrimoine français.

Inscrite dans le thème national « le patrimoine architectural », cette exposition a pour ambition de sensibiliser le grand public à la richesse et à la diversité des métiers du patrimoine, de valoriser l’excellence française dans ce domaine et de rappeler le rôle essentiel de l’État dans la protection et la transmission de notre héritage culturel.

•Lieu : Cour d’honneur de la Préfecture, Place Michel Debré, Angers

•Date : Samedi 20 septembre 2025

•Horaires : 14h00 – 19h00

•Visite libre

Exposants présents :

•L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) – fouilles et découvertes archéologiques

•Les Ateliers Perrault – charpente, menuiserie, ébénisterie et ferronnerie d’art

•Lefèvre Centre Ouest – spécialiste en taille de pierre et maçonnerie traditionnelle

•La Forge d’Art Loubière – ferronnerie d’art

•L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) – service de l’État

Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

