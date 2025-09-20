JEP 2025 UNE HISTOIRE DE LA VITICULTURE Paraza
JEP 2025 UNE HISTOIRE DE LA VITICULTURE
Port Paraza Aude
Début : 2025-09-20 10:00:00
Découvrez Paraza et son terroir viticole !
A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir ce village au bord du canal et son histoire liée à la viticulture.
Port Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 24 00 mairie.de.paraza@wanadoo.fr
English :
Discover Paraza and its wine-growing region!
Come and discover this canal-side village and its history linked to winegrowing.
German :
Entdecken Sie Paraza und sein Weinanbaugebiet!
Entdecken Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes dieses Dorf am Kanal und seine mit dem Weinbau verbundene Geschichte.
Italiano :
Scoprite Paraza e la sua regione vinicola!
Venite a scoprire questo villaggio lungo il canale e la sua storia vitivinicola durante le Giornate del Patrimonio.
Espanol :
Descubra Paraza y su región vinícola
Venga a descubrir este pueblo ribereño y su historia vitivinícola durante las Jornadas del Patrimonio.
