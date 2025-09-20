JEP 2025 UNE JOURNÉE DANS LA MONTAGNE NOIRE Labastide-Esparbairenque

JEP 2025 UNE JOURNÉE DANS LA MONTAGNE NOIRE Labastide-Esparbairenque samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 UNE JOURNÉE DANS LA MONTAGNE NOIRE

Labastide-Esparbairenque Aude

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour les Journées Européennes du patrimoine, découvrez le patrimoine de la Montagne Noire, avec au programme

– 9 H 30 Départ de l’église Saint-Sernin de la Commune de Labastide-Esparbaïrenque, près de Cubserviès, pour une boucle de randonnée facile de 5 kms autour du petit patrimoine local.

– 12h 30 repas, tiré du sac

– Après-Midi Visite commentée de l’église Saint-Sernin, petite église romane, classée.

Labastide-Esparbairenque 11380 Aude Occitanie +33 6 12 03 97 48 hervepidoux11@gmail.com

English :

For the European Heritage Days, discover the heritage of the Montagne Noire, with the following program:

– 9:30 am: Departure from the church of Saint-Sernin in the commune of Labastide-Esparbaïrenque, near Cubserviès, for an easy 5-kilometer loop around the local heritage.

– 12:30 pm: packed lunch

– Afternoon: Guided tour of Saint-Sernin church, a small listed Romanesque church.

German :

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes entdecken Sie das Kulturerbe der Montagne Noire, auf dem Programm stehen

– 9.30 Uhr: Start an der Kirche Saint-Sernin der Gemeinde Labastide-Esparbaïrenque, in der Nähe von Cubserviès, für eine leichte 5 km lange Wanderschleife rund um das kleine lokale Kulturerbe.

– 12.30 Uhr: Mahlzeit, aus dem Rucksack

– Nachmittags: Kommentierte Besichtigung der Kirche Saint-Sernin, einer kleinen romanischen Kirche, die unter Denkmalschutz steht.

Italiano :

Scoprite il patrimonio della Montagne Noire durante le Giornate Europee del Patrimonio:

– 9.30: partenza dalla chiesa di Saint-Sernin a Labastide-Esparbaïrenque, vicino a Cubserviès, per una facile passeggiata di 5 km intorno al patrimonio locale.

– ore 12.30: pranzo al sacco

– Pomeriggio: visita guidata alla chiesa di Saint-Sernin, piccola chiesa romanica tutelata.

Espanol :

Descubra el patrimonio de la Montaña Negra durante las Jornadas Europeas del Patrimonio:

– 9.30 h: salida de la iglesia de Saint-Sernin en Labastide-Esparbaïrenque, cerca de Cubserviès, para un paseo fácil de 5 km por el patrimonio local.

– 12:30: almuerzo para llevar

– Tarde: Visita guiada de la iglesia de Saint-Sernin, pequeña iglesia románica catalogada.

