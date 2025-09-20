JEP 2025 UNE PÈLERINE RIUSSANNELLE AU XIXÈME SIÈCLE Rieux-Minervois

Conférence Une pèlerine riussannelle au XIXème siècle

Découvrez l’histoire étonnante d’une pèlerine de Rieux et l’imposante croix jacquaire érigée en sa mémoire, visible au cimetière du village.

4 Place Général Bousquet Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15

English :

Conference: A pilgrim from Riasanne in the 19th century

Discover the astonishing story of a pilgrim from Rieux and the impressive Jacobean cross erected in her memory, visible in the village cemetery.

German :

Vortrag: Eine Pilgerin aus Rüsselsheim im 19. Jahrhundert

Entdecken Sie die erstaunliche Geschichte einer Pilgerin aus Rieux und das imposante Jakobskreuz, das zu ihrem Gedenken errichtet wurde und auf dem Friedhof des Dorfes zu sehen ist.

Italiano :

Conferenza: Un pellegrino di Riasanne nel XIX secolo

Scoprite la sorprendente storia di una pellegrina di Rieux e l’impressionante croce giacobiana eretta in sua memoria, visibile nel cimitero del villaggio.

Espanol :

Conferencia: Un peregrino de Riasanne en el siglo XIX

Descubra la sorprendente historia de una peregrina de Rieux y la impresionante cruz jacobea erigida en su memoria, que puede contemplarse en el cementerio del pueblo.

