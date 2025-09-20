JEP 2025 VALRAS-PLAGE Valras-Plage





Valras-Plage célèbre son patrimoine vivant ! Démonstrations de pêche, rames traditionnelles, visites, expo, recettes et concert hommage à Nougaro. Un week-end festif et solidaire au profit de la Ligue contre le cancer.

Si Valras-Plage ne dispose pas d’un patrimoine bâti historique, la ville se distingue par un patrimoine humain riche et des traditions profondément ancrées dans la mémoire collective.

Tout le week-end, des animations musicales rythmeront la fête, et le poisson pêché à la traîne et au globe sera vendu au profit de la Ligue contre le cancer et de la recherche médicale.

Au programme

Vendredi 19 septembre

– 18h30 Vernissage de l’exposition de peinture et de sculpture de l’artiste Jean-Claude Brun au Palais de la Mer.

Samedi 20 septembre

– 10h à 12h Démonstration de pêche traditionnelle à la traîne Le Boulejou , plage de Gaulle.

– 14h à 17h Visite de la vedette SNSM à la Capitainerie du port.

– 15h à 17h Démonstration de pêche au globe dans l’Orb, zone technique du port.

– 15h à 17h Démonstration de rames traditionnelles par l’association Lous Ramaïres Valrassiens, sur l’Orb.

– 20h30 Concert hommage Marc Hévéa chante Nougaro au Palais de la Mer.

Dimanche 21 septembre

– 10h à 12h Démonstration de pêche traditionnelle à la traîne Le Boulejou , plage de Gaulle.

– 11h à 12h Présentation de recettes traditionnelles de pêcheurs par les dignitaires valrassiens de la Confrérie de la Pignate, sous l’Arche.

– 15h Concours de pêche pour les jeunes de moins de 16 ans, zone technique du port (inscriptions dès 14h30 sur place).

– 15h à 17h Démonstration de rames traditionnelles par l’association Lous Ramaïres Valrassiens, sur l’Orb.

– 15h à 17h Démonstration de pêche au globe dans l’Orb, zone technique du port. .

Rives de l’Orb Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

Valras-Plage celebrates its living heritage! Fishing demonstrations, traditional oars, visits, exhibition, recipes and a concert in tribute to Nougaro. A festive weekend of solidarity in aid of the Ligue contre le cancer.

German :

Valras-Plage feiert sein lebendiges Kulturerbe! Fischereivorführungen, traditionelle Ruder, Besichtigungen, Ausstellungen, Rezepte und ein Konzert zu Ehren von Nougaro. Ein festliches und solidarisches Wochenende zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

Valras-Plage celebra il suo patrimonio vivente! Dimostrazioni di pesca, remi tradizionali, visite, una mostra, ricette e un concerto in omaggio a Nougaro. Un weekend di festa e solidarietà a favore della Ligue contre le cancer.

Espanol :

¡Valras-Plage celebra su patrimonio vivo! Demostraciones de pesca, remos tradicionales, visitas guiadas, una exposición, recetas y un concierto en homenaje a Nougaro. Un fin de semana festivo y solidario a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

