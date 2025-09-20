JEP 2025 VENEZ LAVER LA LAINE DES MOUTONS MÉRINOS Carcassonne
Plongez dans l’univers doux et précieux de la laine mérinos lors d’un atelier inédit organisé par l’Office Municipal de Tourisme de Carcassonne.
Apprenez à laver la laine fraîchement tondue, avec du véritable savon de Marseille, et découvrez les secrets du suin (la graisse naturelle de la laine), aux vertus insoupçonnées (à 14h et 16h).
Venez toucher, sentir, et comprendre comment une simple toison a tissé une page importante de l’histoire carcassonnaise.
English :
Immerse yourself in the soft, precious world of merino wool at a unique workshop organized by the Carcassonne Municipal Tourist Office.
Learn how to wash freshly shorn wool, using real Marseille soap, and discover the secrets of suin (wool?s natural grease), with its unsuspected virtues (at 2pm and 4pm).
Come and touch, feel and understand how a simple fleece has woven an important page in the history of Carcassonne.
German :
Tauchen Sie in die weiche und kostbare Welt der Merinowolle ein, wenn das Office Municipal de Tourisme de Carcassonne einen einzigartigen Workshop organisiert.
Lernen Sie, wie man frisch geschorene Wolle mit echter Marseiller Seife wäscht, und entdecken Sie die Geheimnisse des Wollfetts, das ungeahnte Heilkräfte besitzt (um 14 Uhr und 16 Uhr).
Fühlen, riechen und verstehen Sie, wie ein einfaches Vlies eine wichtige Seite der Geschichte von Carcassonne gewebt hat.
Italiano :
Immergetevi nel morbido e prezioso mondo della lana merino in un laboratorio unico organizzato dall’Ufficio del Turismo del Comune di Carcassonne.
Imparate a lavare la lana appena tosata, utilizzando il vero sapone di Marsiglia, e scoprite i segreti del suin (il grasso naturale della lana), con le sue insospettabili virtù (alle 14.00 e alle 16.00).
Venite a toccare, sentire e capire come un semplice vello abbia tessuto una pagina importante della storia di Carcassonne.
Espanol :
Sumérjase en el suave y precioso mundo de la lana merina en un taller único organizado por la Oficina Municipal de Turismo de Carcasona.
Aprenda a lavar la lana recién esquilada, con auténtico jabón de Marsella, y descubra los secretos del suin (la grasa natural de la lana), con sus virtudes insospechadas (a las 14:00 y a las 16:00).
Venga a tocar, sentir y comprender cómo un simple vellón tejió una página importante de la historia de Carcasona.
