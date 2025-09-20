JEP 2025 Verger conservatoire Verger Couzon

JEP 2025 Verger conservatoire Verger Couzon samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Verger conservatoire

Verger 34 Le Bourg Couzon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visitez librement le verger conservatoire et découvrez les 45 espèces d’arbres fruitiers

qui le composent. Le dimanche, à l’occasion de la fête de la Pomme, venez à la rencontre

des 30 producteurs et artisans présentant les spécificités du

Verger 34 Le Bourg Couzon 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 20 86 couzon.mairie@wanadoo.fr

English :

Take a free tour of the conservatory orchard and discover the 45 species of fruit trees

that make up the orchard. On Sunday, during the Apple Festival, come and meet the

30 producers and artisans showcasing the specialities of the region

German :

Besuchen Sie den Obstgarten und entdecken Sie die 45 Arten von Obstbäumen, die hier wachsen

die ihn bilden. Am Sonntag, anlässlich des Apfelfestes, treffen Sie auf

30 Produzenten und Handwerker, die die Besonderheiten des Apfels vorstellen

Italiano :

Partecipate alla visita gratuita del frutteto del conservatorio e scoprite le 45 specie di alberi da frutto

che compongono il frutteto. Domenica, nell’ambito della Festa della Mela, venite a conoscere i 30 produttori e artigiani che presentano le specialità della regione

30 produttori e artigiani che presentano le specialità della regione

Espanol :

Haga una visita gratuita al huerto del conservatorio y descubra las 45 especies de árboles frutales

que componen el huerto. El domingo, en el marco de la Fiesta de la Manzana, venga a conocer a los

30 productores y artesanos que presentan las especialidades de la región

L’événement JEP 2025 Verger conservatoire Couzon a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région