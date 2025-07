JEP 2025 VILLAGE DE NÉBIAS Nébias

JEP 2025 VILLAGE DE NÉBIAS Nébias samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 VILLAGE DE NÉBIAS

Nébias Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’association « Défense du patrimoine de Nébias » vous propose des visites guidées de 9h à 17h de l’église et de la chapelle Sainte Claire.

Visite libre des lavoirs et des fontaines de Nébias grâce aux panneaux explicatifs.

Dimanche 21 septembre vide grenier + marché artisanal.

.

Nébias 11500 Aude Occitanie +33 6 01 76 60 72

English :

The association « Défense du patrimoine de Nébias » offers guided tours of the church and Sainte Claire chapel from 9am to 5pm.

Self-guided tours of the wash-houses and fountains of Nébias with explanatory panels.

Sunday September 21: garage sale + craft market.

German :

Der Verein « Défense du patrimoine de Nébias » bietet Ihnen von 9 bis 17 Uhr Führungen durch die Kirche und die Kapelle Sainte Claire an.

Freie Besichtigung der Waschhäuser und Brunnen von Nébias dank der erklärenden Schilder.

Sonntag, 21. September: Flohmarkt + Kunsthandwerksmarkt.

Italiano :

L’associazione « Défense du patrimoine de Nébias » offre visite guidate alla chiesa e alla cappella di Sainte Claire dalle 9:00 alle 17:00.

Visite autoguidate ai lavatoi e alle fontane di Nébias utilizzando i pannelli esplicativi.

Domenica 21 settembre: vendita di garage e mercatino dell’artigianato.

Espanol :

La asociación « Défense du patrimoine de Nébias » ofrece visitas guiadas a la iglesia y la capilla de Sainte Claire de 9.00 a 17.00 h.

Visitas autoguiadas de los lavaderos y fuentes de Nébias utilizando los paneles explicativos.

Domingo 21 de septiembre: venta de garaje + mercado de artesanía.

L’événement JEP 2025 VILLAGE DE NÉBIAS Nébias a été mis à jour le 2025-07-22 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Pyrénées Audoises