JEP 2025 VISITE COMMENTÉE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers

Place de la Mairie Castelnau-de-Guers Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez découvrir le patrimoine de Castelnau de Guers à travers un circuit gratuit de 2h avec visite commentée

Visite du patrimoine castelnaulais !

Dimanche 21 Septembre

Visite commentée du village organisée par Noël Houlès, président de l’ASPAHC

Durée environ 2 heures

RDV à 10h00 devant la mairie

Circuit Église St Sulpice, chapelle des pénitents blancs avec la présentation du projet de la future salle du patrimoine du village, cour et chapelle du château.

Repas sur réservation 14€

Dans la cour du château

Macaronade la mer

Tarte citron

Réservation avant le 17/09 au 06 66 92 67 39

Pensez à vos couverts !

15h Conférence menée par Michel Christol Professeur émérite à la sorbonne Thème L’Antiquité à la maison du peuple.

De 10h00 à 18h00 Visite de l’église St Sulpice Proposée par la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs.

Visite théâtralisée par la Tropa del Garrigo

Place de la Mairie Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61 accueil@castelnau-de-guers.com

English :

10h-12h

Guided tours by Noel Houlès of the village’s heritage monuments: Hermitage St-Antoine, exhibition in the council room of the town hall, courtyard of the castle of Castelnau de Guers.

German :

Führungen mit Noel Houlès zu den Kulturdenkmälern des Dorfes: Einsiedelei St-Antoine, Ausstellung im Ratssaal des Rathauses, Hof des Schlosses von Castelnau de Guers.

Italiano :

Venite a scoprire il patrimonio di Castelnau de Guers con una visita guidata gratuita di 2 ore

Espanol :

Visitas guiadas por noel houlès a los monumentos patrimoniales del pueblo: ermita de st-antoine, exposición en la sala del consejo del ayuntamiento, patio del castillo de castelnau de guers.

