JEP 2025 Visite commentée de la Confiserie Confiserie Thermale LAVIEL Cusset

JEP 2025 Visite commentée de la Confiserie

Confiserie Thermale LAVIEL 53, route de Paris Cusset Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Bonbons, chocolats, pâtes de fruits, la Confiserie Thermale de Cusset est une véritable institution du goût depuis plus de 135 ans. Depuis maintenant plusieurs années, elle ouvre ses portes pour dévoiler les dessous de ses fabrications gourmandes.

Confiserie Thermale LAVIEL 53, route de Paris Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 68 66 contact@laviel.fr

English :

Candies, chocolates, fruit jellies, the Confiserie Thermale de Cusset has been a true institution of taste for over 135 years. For several years now, it has been opening its doors to reveal the secrets behind its gourmet creations.

German :

Bonbons, Schokolade, Fruchtpasten die Confiserie Thermale de Cusset ist seit über 135 Jahren eine echte Institution für den Geschmack. Seit mehreren Jahren öffnet sie ihre Türen, um die Hintergründe ihrer Feinschmeckerfabrikation zu enthüllen.

Italiano :

Caramelle, cioccolatini, gelatine di frutta, la Confiserie Thermale de Cusset è un’istituzione del gusto da oltre 135 anni. Da alcuni anni apre le sue porte per svelare i segreti delle sue creazioni gastronomiche.

Espanol :

Caramelos, bombones, gelatinas de frutas, la Confiserie Thermale de Cusset es una institución del gusto desde hace más de 135 años. Desde hace varios años, abre sus puertas para revelar los secretos que se esconden tras sus creaciones gourmet.

