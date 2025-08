JEP 2025 Visite commentée des Archives Municipales Archives Municipales (accessibles depuis la cour intérieure de l’Hôtel de Ville) Cusset

Archives Municipales (accessibles depuis la cour intérieure de l'Hôtel de Ville) 8 rue du Président Wilson Cusset Allier

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Les Archives se racontent et se visitent! Venez pousser les portes de ce lieu de mémoire pour découvrir et observer des documents, pièces d’archives et pépites inédites, tel est le ton donné à ce rendez-vous incontournable de ce week-end patrimonial.

Archives Municipales (accessibles depuis la cour intérieure de l’Hôtel de Ville) 8 rue du Président Wilson Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 51 75 vbv@ville-cusset.fr

English :

A visit to the Archives! Come and push open the doors of this place of memory to discover and observe documents, archive items and never-before-seen nuggets that’s the tone of this unmissable heritage weekend event.

German :

Das Archiv erzählt und besichtigt sich selbst! Entdecken und betrachten Sie Dokumente, Archivalien und unveröffentlichte Nuggets das ist das Motto dieses Wochenendes, das Sie unbedingt besuchen sollten.

Italiano :

Venite a visitare l’Archivio! Venite a spalancare le porte di questo luogo della memoria per scoprire e osservare documenti, oggetti d’archivio e pepite mai viste prima: questo è il tono di questo imperdibile weekend dedicato al patrimonio culturale.

Espanol :

¡Venga a visitar los Archivos! Venga a abrir de par en par las puertas de este lugar de la memoria para descubrir y observar documentos, piezas de archivo y pepitas nunca vistas: esa es la tónica de este fin de semana del patrimonio que no se puede perder.

