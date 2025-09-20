JEP 2025 visite de la chapelle du Sacré-Cœur Place Louise-Thérèse de Montaignac Montluçon

Place Louise-Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré-Coeur Montluçon Allier

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Voulue par Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice des oblates du Sacré-Cœur de Jésus, la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées. Elle a été achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.

Place Louise-Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré-Coeur Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

English :

Intended by Louise-Thérèse de Montaignac, foundress of the Oblates of the Sacred Heart of Jesus, the chapel is a real gem, with richly colored paintings. It was completed in 1864 and enlarged in 1920.

German :

Die Kapelle wurde von Louise-Thérèse de Montaignac, der Gründerin der Oblaten des Heiligsten Herzens Jesu, gewollt und ist ein wahres Schmuckstück mit farbenfrohen Gemälden. Sie wurde 1864 fertiggestellt, bevor sie 1920 erweitert wurde.

Italiano :

Voluta da Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice degli Oblati del Sacro Cuore di Gesù, la cappella è un vero gioiello con dipinti riccamente colorati. Fu completata nel 1864 e ampliata nel 1920.

Espanol :

Destinada por Louise-Thérèse de Montaignac, fundadora de las Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús, la capilla es una verdadera joya con pinturas ricamente coloreadas. Fue terminada en 1864 y ampliada en 1920.

