JEP 2025 Visite de la chapelle Sainte Scholastique et conférence Le Ronseray Saint-Jean-d’Assé

JEP 2025 Visite de la chapelle Sainte Scholastique et conférence Le Ronseray Saint-Jean-d’Assé samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite de la chapelle Sainte Scholastique et conférence

Le Ronseray Chapelle Sainte Scholastique Saint-Jean-d’Assé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de la chapelle et conférence sur son histoire à 17h

Visite libre de la chapelle de 10h à 17h.

17h conférence sur l’histoire de Sainte Scholastique par Michel Haguet, historien. .

Le Ronseray Chapelle Sainte Scholastique Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire fabrice_01@yahoo.fr

English :

Free tour of the chapel and lecture on its history at 5 p.m

German :

Freie Besichtigung der Kapelle und Vortrag über ihre Geschichte um 17 Uhr

Italiano :

Visita gratuita della cappella e discorso sulla sua storia alle 17.00

Espanol :

Visita gratuita a la capilla y charla sobre su historia a las 17.00 horas

L’événement JEP 2025 Visite de la chapelle Sainte Scholastique et conférence Saint-Jean-d’Assé a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Maine Coeur de Sarthe