JEP 2025 Visite de la chapelle Sainte Scholastique et conférence Le Ronseray Saint-Jean-d’Assé samedi 20 septembre 2025.
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Visite libre de la chapelle et conférence sur son histoire à 17h
Visite libre de la chapelle de 10h à 17h.
17h conférence sur l’histoire de Sainte Scholastique par Michel Haguet, historien. .
Le Ronseray Chapelle Sainte Scholastique Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire fabrice_01@yahoo.fr
English :
Free tour of the chapel and lecture on its history at 5 p.m
German :
Freie Besichtigung der Kapelle und Vortrag über ihre Geschichte um 17 Uhr
Italiano :
Visita gratuita della cappella e discorso sulla sua storia alle 17.00
Espanol :
Visita gratuita a la capilla y charla sobre su historia a las 17.00 horas
L’événement JEP 2025 Visite de la chapelle Sainte Scholastique et conférence Saint-Jean-d’Assé a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Maine Coeur de Sarthe