JEP 2025 Visite de la Commanderie Le Temple-sur-Lot

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’intérieur de la Commanderie ne se visite pas, seules les parties extérieures sont abordées, ainsi que l’histoire des Templiers et des Hospitaliers liée à ce monument.

La Commanderie Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 93 54 95

English : JEP 2025 Visite de la Commanderie

The inside of the Commanderie is not open to visitors, and only the outside sections are shown, as well as the history of the Knights Templar and Hospitallers linked to this monument.

German : JEP 2025 Visite de la Commanderie

Das Innere der Komturei kann nicht besichtigt werden, nur die Außenbereiche werden behandelt, ebenso wie die Geschichte der Templer und Hospitaliers, die mit diesem Bauwerk verbunden ist.

Italiano :

L’interno della Commenda non è visitabile, ma solo l’esterno, e la storia dei Cavalieri Templari e Ospitalieri associata a questo monumento.

Espanol : JEP 2025 Visite de la Commanderie

El interior de la Comandancia no está abierto a los visitantes, sólo el exterior, y la historia de los Caballeros Templarios y Hospitalarios asociada a este monumento.

