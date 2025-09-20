JEP 2025 Visite de la Fonderie d’Antoigné Fonderie d’Antoigné Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Fonderie d'Antoigné 2 ZI d'Antoigné Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20
Le fonderie d’Antoigné ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine.
Découvrez l’histoire de l’ancienne usine Chappée et de ses ouvriers à travers les siècles.
Démonstration de moulage au sable avec coulées d’étain. .
English :
The Antoigné foundry opens its doors for the Heritage Days.
German :
Die Gießerei in Antoigné öffnet ihre Türen für die Tage des Kulturerbes.
Italiano :
La fonderia Antoigné apre le sue porte per le Giornate del Patrimonio.
Espanol :
La fundición Antoigné abre sus puertas para las Jornadas del Patrimonio.
