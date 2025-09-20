JEP 2025 : visite de la Mairie du 8e arrondissement Mairie du 8e arrondissement Paris

Visites guidés à 16h et 17h le samedi 20 septembre et à 14h30 et 16h le dimanche 21 septembre.

Vous pouvez tout de même déambuler à travers l’hôtel Cail au delà de ces horaires.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, les Journées européennes du Patrimoine vous permettront de visiter un nombre important de lieux magnifiques, dont la mairie du 8e, inscrite aux Monuments historiques depuis 1982. Des visites guidées de l’hôtel Cail sont prévues.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit

Tout public.

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://mairie08.paris.fr/