JEP 2025 VISITE DE LA MAISON DE LA LAINE ET DU DRAP Carcassonne

77 Rue Trivalle Carcassonne

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Plongez dans l’univers du tissage et du patrimoine textile de Carcassonne avec notre animatrice spécialisée.

La visite guidée de l’exposition “Suivez le fil”, à la Maison de la Laine et du Drap, vous fera découvrir toutes les étapes de fabrication d’un drap de laine du mouton mérinos au métier à tisser, en passant par le lavage, le cardage, le filage, l’ourdissage, la teinture et le travail du pareur.

Vous verrez des outils anciens, un métier à tisser authentique, et vous comprendrez le rôle clé des Marchands-Fabricants et de la Manufacture Royale de la Trivalle, joyau du patrimoine drapier de Carcassonne aux XVIIe et XVIIIe siècles.

77 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30

English :

Immerse yourself in the world of weaving and Carcassonne?s textile heritage with our specialist guide.

A guided tour of the « Suivez le fil » exhibition at the Maison de la Laine et du Drap will take you through all the stages involved in making a woollen sheet: from the merino sheep to the loom, via washing, carding, spinning, warping, dyeing and the work of the clothmaker.

See antique tools and an authentic loom, and learn about the key role played by the Merchant-Manufacturers and the Manufacture Royale de la Trivalle, the jewel in Carcassonne?s cloth-making crown in the 17th and 18th centuries.

German :

Tauchen Sie mit unserer fachkundigen Betreuerin in die Welt der Weberei und des textilen Erbes von Carcassonne ein.

Die Führung durch die Ausstellung « Suivez le fil » im Maison de la Laine et du Drap zeigt Ihnen alle Etappen der Herstellung eines Wolltuchs: vom Merinoschaf über den Webstuhl, das Waschen, Kardieren, Spinnen, Schären und Färben bis hin zur Arbeit des Schürers.

Sie werden alte Werkzeuge und einen authentischen Webstuhl sehen und die Schlüsselrolle der Händler und Fabrikanten sowie der Manufacture Royale de la Trivalle verstehen, die das Juwel des Tuchmacherhandwerks in Carcassonne im 17. und 18.

Italiano :

Immergetevi nel mondo della tessitura e del patrimonio tessile di Carcassonne con la nostra guida specializzata.

Una visita guidata alla mostra « Segui il filo » presso la Maison de la Laine et du Drap vi farà ripercorrere tutte le fasi della produzione di un lenzuolo di lana: dalla pecora Merino al telaio, passando per il lavaggio, la cardatura, la filatura, l’orditura, la tintura e il lavoro del tessitore.

Vedrete strumenti antichi e un telaio autentico, e conoscerete il ruolo chiave svolto dalle Manifatture Mercantili e dalla Manufacture Royale de la Trivalle, fiore all’occhiello del patrimonio tessile di Carcassonne nei secoli XVII e XVIII.

Espanol :

Sumérjase en el mundo del tejido y el patrimonio textil de Carcasona con nuestro guía especializado.

Una visita guiada a la exposición « Siga el hilo » de la Maison de la Laine et du Drap le llevará por todas las etapas de la fabricación de una sábana de lana: de la oveja merina al telar, pasando por el lavado, el cardado, el hilado, la urdimbre, el teñido y el trabajo del pañero.

Verá herramientas antiguas y un telar auténtico, y conocerá el papel clave desempeñado por los Comerciantes-Fabricantes y la Manufacture Royale de la Trivalle, joya de la corona del patrimonio pañero de Carcasona en los siglos XVII y XVIII.

