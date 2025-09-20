JEP 2025 visite de la maison de l’eau et de la pêche Maison de l’Eau et de la pêche Montluçon

Maison de l’Eau et de la pêche 4 rue du diénat Montluçon Allier

La maison de l’eau et de la pêche vous accueille pour passer un agréable moment autour de l’histoire de la pêche

Maison de l’Eau et de la pêche 4 rue du diénat Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 10 47 57 leroy.steve@neuf.fr

English :

The Maison de l’Eau et de la Pêche welcomes you to spend a pleasant moment learning about the history of fishing

German :

Das Haus des Wassers und der Fischerei empfängt Sie, um eine angenehme Zeit rund um die Geschichte der Fischerei zu verbringen

Italiano :

La Maison de l’Eau et de la Pêche (Casa dell’Acqua e della Pesca) vi accoglie per trascorrere un piacevole momento di conoscenza della storia della pesca

Espanol :

La Maison de l’Eau et de la Pêche (Casa del Agua y de la Pesca) le da la bienvenida para que pase un rato agradable conociendo la historia de la pesca

