JEP 2025 Visite de la Manufacture de Couleuvre Couleuvre

Route de Lurcy Levis Couleuvre Allier

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Découvrez le patrimoine unique de la manufacture de Couleuvre plus de 300.000 moules et le savoir faire exceptionnel de la fabrication de la porcelaine.

Route de Lurcy Levis Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 43 45 contact@manufacturedecouleuvre.com

English :

Discover the unique heritage of the Couleuvre factory: over 300,000 molds and exceptional porcelain-making know-how.

German :

Entdecken Sie das einzigartige Erbe der Manufaktur von Couleuvre: mehr als 300.000 Formen und das außergewöhnliche Know-how der Porzellanherstellung.

Italiano :

Scoprite il patrimonio unico della fabbrica di Couleuvre: più di 300.000 stampi e un’eccezionale esperienza nella produzione di porcellana.

Espanol :

Descubra el patrimonio único de la fábrica de Couleuvre: más de 300.000 moldes y un saber hacer excepcional en la fabricación de porcelana.

