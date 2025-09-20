JEP 2025 Visite de la manufacture de tapisseries Braquenié Aubusson

JEP 2025 Visite de la manufacture de tapisseries Braquenié Aubusson samedi 20 septembre 2025.

Avenue de la République Aubusson Creuse

Découverte des différents espaces de travail d’une manufacture de tapisserie en activité jusqu’en 1992 atelier de savonnerie, magasin de laines, atelier de tissage de basse-lisse. Des démonstrations de savoir-faire seront assurées le samedi et le dimanche savonnerie et basse-lisse.

Mais aussi… Les édifices des ateliers de tissage de la manufacture, y compris les métiers à tisser de haute lisse qui ont été conservés au rez-de-chaussée dans les ateliers de confection des tapis de La Savonnerie, les métiers à tisser de basse lisse et le présentoir à bobines qui ont été conservés dans l’atelier du premier étage, ainsi que les casiers contenant les écheveaux de laine du magasin des laines situé au deuxième. .

Avenue de la République Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 00

