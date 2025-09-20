JEP 2025 Visite de la nouvelle mairie Rue des Frères Lumière Pleurtuit

JEP 2025 Visite de la nouvelle mairie Rue des Frères Lumière Pleurtuit samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite de la nouvelle mairie

Rue des Frères Lumière Mairie de Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Organisée par les élus dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite de la nouvelle mairie de Pleurtuit, par petits groupes. Application des mesures Vigipirate pour le contrôle d’accès. .

Rue des Frères Lumière Mairie de Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 Visite de la nouvelle mairie Pleurtuit a été mis à jour le 2025-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme