JEP 2025 Visite de la Tour de l’Horloge Ainay-le-Château

JEP 2025 Visite de la Tour de l’Horloge

2 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite de la Tour de l’Horloge du XIIème siècle, de la prison du rez-de-chaussée jusqu’au clocher sous les toits. Durée 30 à 45mn.

2 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49 mediathèque.ainay@wanadoo.fr

English :

Visit the 12th-century Clock Tower, from the ground-floor prison to the bell tower under the roof. Duration: 30 to 45 minutes.

German :

Besichtigung des Uhrenturms aus dem 12. Jahrhundert, des Gefängnisses vom Erdgeschoss bis zum Glockenturm unter dem Dach. Dauer 30 bis 45 Minuten.

Italiano :

Visita alla Torre dell’Orologio del XII secolo, dalla prigione al piano terra al campanile sotto i tetti. Durata: da 30 a 45 minuti.

Espanol :

Visite la Torre del Reloj del siglo XII, desde la prisión de la planta baja hasta el campanario bajo los tejados. Duración: de 30 a 45 minutos.

