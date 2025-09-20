JEP 2025 Visite de l’aérodrome Avenue Jules Védrines Domérat

Avenue Jules Védrines Aérodrome de Domérat Domérat Allier

20 septembre 2025, 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Situé entre Montluçon et Domérat, l'aérodrome vous ouvre ses portes ! Découvrez l'histoire du lieu ainsi que le fonctionnement de ses anciens bâtiments. Durée 1 h environ.

+33 4 70 64 88 07 culture@domerat.agglo-montlucon.fr

English:

Located between Montluçon and Domérat, the airfield opens its doors to you! Discover the history of the site and how the old buildings function. Duration approx. 1 hr.

German:

Der zwischen Montluçon und Domérat gelegene Flugplatz öffnet seine Türen für Sie! Entdecken Sie die Geschichte des Ortes sowie die Funktionsweise seiner alten Gebäude. Dauer ca. 1 Stunde.

Italiano:

Situato tra Montluçon e Domérat, l'aerodromo vi apre le sue porte! Scoprite la storia del sito e il funzionamento dei suoi vecchi edifici. Durata circa 1 ora.

Espanol:

Situado entre Montluçon y Domérat, el aeródromo le abre sus puertas Descubra la historia del lugar y el funcionamiento de sus antiguos edificios. Duración aproximada: 1 hora.

