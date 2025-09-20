JEP 2025 Visite de l’ancien dépôt SNCF Ancien dépôt SNCF La Rotonde Montluçon

Ancien dépôt SNCF La Rotonde 2 rue Pierre Semard Montluçon Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites guidées du dépôt, du musée et de la partie modélisme. Visite de notre rame historique des années 1960 à 1980, du train de secours Grue Cockerill.

Ancien dépôt SNCF La Rotonde 2 rue Pierre Semard Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 20 90 aaatv-montlucon@orange.fr

English :

Guided tours of the depot, museum and model railways. Visit our historic train set from the 1960s to 1980s, and the Cockerill Crane rescue train.

German :

Geführte Besichtigungen des Depots, des Museums und des Modellbaubereichs. Besichtigung unseres historischen Triebzuges aus den 1960er bis 1980er Jahren, des Rettungszuges Grue Cockerill.

Italiano :

Visite guidate al deposito, al museo e al plastico ferroviario. Visitate il nostro treno storico dagli anni ’60 agli anni ’80 e il treno di soccorso Cockerill Crane.

Espanol :

Visitas guiadas al depósito, al museo y a la maqueta de trenes. Visite nuestro tren histórico de los años 60 a 80 y el tren de rescate de la grúa Cockerill.

