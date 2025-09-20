JEP 2025 VISITE DE L’EGLISE DE MONTAGNAC ET MONTÉE AUX CLOCHES Montagnac

JEP 2025 VISITE DE L’EGLISE DE MONTAGNAC ET MONTÉE AUX CLOCHES Montagnac samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 VISITE DE L’EGLISE DE MONTAGNAC ET MONTÉE AUX CLOCHES

5 Place Émile Combes Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir ou re-découvrir le riche patrimoine de Montagnac !

Cette 42ème Journée Européenne du Patrimoine est placées cette année sous le signe du patrimoine architectural.

10h00 Visite commentée Sur site, présentation des travaux pour la sauvegarde de l’Église Saint-André.

15h00 Visite théâtralisée La Comédie des esprits avec la Compagnie des Nuées.

17h00 Montée aux cloches et Découverte de l’orgue, classé au Monument Historique.

#JEP .

5 Place Émile Combes Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 89 festivites@ville-montagnac.fr

English : EUROPEAN HERITAGE DAYS GUIDED TOUR « DU JAMAIS VU » (UNPRECEDENTED) MONTAGNAC

European heritage days in Montagnac, 19th, 20th and 21st of september.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Kulturerbe von Montagnac bei mehreren Führungen und Animationen

Italiano :

Venite a scoprire o a riscoprire il ricco patrimonio di Montagnac!

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir el patrimonio de Montagnac a través de una serie de visitas guiadas y eventos

L’événement JEP 2025 VISITE DE L’EGLISE DE MONTAGNAC ET MONTÉE AUX CLOCHES Montagnac a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE