JEP 2025 Visite de l’église et du château de Cognat-Lyonne Château de Lyonne Route de Monteignet Cognat-Lyonne

JEP 2025 Visite de l’église et du château de Cognat-Lyonne Château de Lyonne Route de Monteignet Cognat-Lyonne samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite de l’église et du château de Cognat-Lyonne

Château de Lyonne Route de Monteignet Château à Lyonne et site de l’église à Cognat Cognat-Lyonne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

– Visite partielle du château de Lyonne, avec exposition de photos et plans de la propriété

– Visite de l’église, et exposition commentée de la bataille de Cognat-Lyonne (sous le auvent de la crêperie)

.

Château de Lyonne Route de Monteignet Château à Lyonne et site de l’église à Cognat Cognat-Lyonne 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 56 58 lydievernet03@gmail.com

English :

– Partial tour of Château de Lyonne, with exhibition of photos and plans of the property

– Visit to the church, and commented exhibition on the battle of Cognat-Lyonne (under the crêperie awning)

German :

– Teilweise Besichtigung des Château de Lyonne, mit Ausstellung von Fotos und Plänen des Anwesens

– Besichtigung der Kirche und kommentierte Ausstellung über die Schlacht von Cognat-Lyonne (unter dem Vordach der Crêperie)

Italiano :

– Visita parziale del Castello di Lyonne, con esposizione di foto e progetti della proprietà

– Visita alla chiesa e mostra guidata sulla battaglia di Cognat-Lyonne (sotto il tendone della crêperie)

Espanol :

– Visita parcial del castillo de Lyonne, con exposición de fotos y planos de la propiedad

– Visita de la iglesia y exposición guiada sobre la batalla de Cognat-Lyonne (bajo el toldo de la crepería)

L’événement JEP 2025 Visite de l’église et du château de Cognat-Lyonne Cognat-Lyonne a été mis à jour le 2025-08-05 par Vichy Destinations